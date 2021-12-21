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Siirt'te 12 köy okulunda taşımalı eğitime ara verildi

21.12.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te 12 köy okulunda taşımalı eğitime ara verildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle 12 köy okulunda taşımalı eğitime ara verildi.

Kaymakam Recep Hasar, yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Hasar, bu nedenle ilçeye bağlı Cevizlik, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Nallıkaya, Oya, Kesmetaş, Ormanbağı, Kayahisar, Özpınar, Adıgüzel ve Çeltikyolu köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini kaydetti.

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kar yağışı Siirt

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