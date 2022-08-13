YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Siirt'te 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

13.08.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt’in Kurtalan ilçesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beykent Caddesi'nde 2 ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyorMüküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi dalgıç polisler arıyor
İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandıİzmir'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Fransız genç kız, Sivas'ta Müslüman olduFransız genç kız, Sivas'ta Müslüman oldu
Anahtar Kelimeler:
Siirt Kurtalan kavga

Siirt Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:18
Öğle
12:22
İkindi
16:09
Akşam
19:16
Yatsı
20:41
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki yıl dişçi randevusu alamadı! Canına tak edince...

İki yıl dişçi randevusu alamadı! Canına tak edince...

Bağırsakları bozuyor: Yediğiniz an pişman olursunuz

Bağırsakları bozuyor: Yediğiniz an pişman olursunuz

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Dalgınlığın bu kadarı! İşe giderken giyinmeyi unuttu

Dalgınlığın bu kadarı! İşe giderken giyinmeyi unuttu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.