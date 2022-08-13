Siirt'te 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt’in Kurtalan ilçesinde 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beykent Caddesi'nde 2 ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

