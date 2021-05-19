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Siirt'te akrep sokan kadın tekne ve helikopterle hastaneye ulaştırıldı

19.05.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te akrep sokan kadın tekne ve helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'te fıstık bahçesinde çalışırken akrep sokan kadın, tekne ve helikopter vasıtasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Ormanardı köyü kırsalında fıstık bahçesinde çalışan Hükümet Sadak (58), akrep sokması sonucu yaralandı.

Yakınlarının 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istemesi sonucu Sadak, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nden tekneyle karşıya geçirilerek Bostancık köyü mevkisinde jandarma ekiplerine teslim edildi.

Siirt'ten havalanan helikopterin de bulunduğu yere ulaşması sonucu Sadak, getirildiği kent merkezinde ambulansa nakledildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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