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Siirt'te bir evin bodrumunda yangın çıktı

10.10.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda, 5 ton saman ve 2 ton kömür yandı

SİİRT (AA) - Şirvan ilçesinde bir evin bodrum katında çıkan yangını Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede iki katlı bir evin bodrum katından yükselen dumanı görenler durumu yetkililere bildirdi.

İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında 5 ton saman ve 2 ton kömür yandı, evde bulunan biri dolu 4 tüp ekipler tarafından çıkarıldı.

Bazı ev sakinlerinin dumandan etkilendiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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