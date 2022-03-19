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Siirt'te etkili olan yağış üreticilerin yüzünü güldürdü

19.03.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat: - "Şu ana kadar bölgemizde yağmur beklediğimiz gibi yağdı. Hayvancılık için çok önemli olan meralarda otlar yeşerdi. Üreticiler hububatta bu yıl beklediklerini bulabilecek"

SİİRT (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yağışların geçen üretim sezonuna göre artış göstermesi Siirt'te yüksek verim bekleyen üreticileri umutlandırdı.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl kuraklıktan etkilenen çiftçinin yüzünün bu yıl artan yağışla güldüğünü söyledi.

Günbat, kuraklık endişesi taşımadıklarını ifade ederek, "Geçen yıl bölgemizde kuraklık yaşanmıştı. Şu ana kadar bölgemizde yağmur beklediğimiz gibi yağdı. Hayvancılık için çok önemli olan meralarda otlar yeşerdi. Üreticiler, hububatta bu yıl beklediklerini bulabilecek." dedi.

İlde bazı ağaçlarda çiçeklerin erken açtığını dile getiren Günbat, "Göller ve kuyular su doldu. Bunlar mevsim için çok önemli bir sonuç." ifadesini kullandı.

Hüseyin Günbat, nisan ve mayısta beklenen yağışların çok büyük faydasının olacağını anlatarak, "Ekinlerin ve kalitesinin artması özellikle bu mevsimde yağan yağmura bağlı. Bu aylarda yağışları umutla bekliyoruz." diye konuştu.

Kurtalan ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Emin Tunç, bol yağıştan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tunç, geçen yıl kuraklıktan önemli ölçüde etkilendiklerini belirterek, "Bu sene çok şükür yağışlar çok iyi gidiyor. Kar yağışının ardından yağmurla yüzümüz güldü. İki ay daha böyle devam ederse mercimek, arpa ve buğdayda iyi verim alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Üretici Gazanfer Toprak da tarımsal üretimde verim için bu yağışların önemli olduğunu söyledi.

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