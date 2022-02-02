Siirt'te evde çıkan yangın hasara neden oldu

SİİRT (AA) - Siirt'te televizyon kablosunun alev alması sonucu yangın çıkan evde hasar oluştu.

Çal Mahallesi 214. Sokak'ta Zekeriya Oğuz'a ait iki katlı evin oturma odasında, televizyon kablosunun ısınarak alev alması sonucu yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.



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