YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te genç kadın girişimci devlet desteğiyle iş yerini kurdu

Siirt'te genç kadın girişimci devlet desteğiyle iş yerini kurdu

15.03.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te genç kadın girişimci devlet desteğiyle iş yerini kurdu

SİİRT (AA) - Siirt'te devlet desteğiyle iş yeri açan 22 yaşındaki Melek Yasak, plaket, kutu tasarımı, baskı ve reklam kataloğu yaptığı iş yerini açtı.

Siirt Üniversitesinin 2 yıllık bilgisayar programcılığını bitiren Yasak, 1,5 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra 7 ay önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) hibe desteğine başvurdu.

İş fikri kabul edilen Yasak, 100 bin lira makine ekipman ve 60 bin lira da personel ve kuruluş hibe desteğiyle baskı, reklam ve ürün katalog üretiminin yapıldığı iş yerini kurdu.

Yasak, 1 kişiyi çalıştırdığı iş yerinde genç yaşta iş sahibi olduğunu söyledi.

KOSGEB'in kadınlara yönelik hibe desteğini öğrendiğinde iş fikriyle başvurduğunu dile getiren Yasak, şöyle konuştu:

"Özel sektörde baskı üretimine yönelik işçi olarak çalıştım. İş deneyimi kazandıktan sonra kendi işimi açmaya karar verdim. Kendi işimi kurmak için bütçem yetmiyordu. KOSGEB'e başvurdum. Şu an üretim yapıyorum. İnternet üzerinden de ürün siparişi alıyorum. İş yerinde hediyelik kutu ve kutu tasarımı, özel ve resmi yurtlara kolluk ve yaka kartları, magnet, çakmak, plaket, baskı ve reklam katalog yapıyoruz."

Yasak, kadınların da kendi ayakları üzerinde durması ve ailelerine katkıda bulunması gerektiğini aktararak, ileride ikinci bir şube açarak hizmet yelpazesini genişletmeyi planladığını aktardı.

KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç ise il genelinde kadın girişimcilerin desteklendiğini belirterek, iş fikri olan tüm girişimcileri kendi işletmelerini kurmaları çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siirt'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandıSiirt'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladıYeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Doktor anne kız, hastaları iyileştirmek için omuz omuza mücadele veriyorDoktor anne kız, hastaları iyileştirmek için omuz omuza mücadele veriyor
Anahtar Kelimeler:
KOSGEB Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
04:57
Sabah
06:17
Öğle
12:26
İkindi
15:48
Akşam
18:26
Yatsı
19:41
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mesleğini değiştirdi! Arkadaşları cinsel organını görünce...

Mesleğini değiştirdi! Arkadaşları cinsel organını görünce...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İsrailli kahinden şaşırtan Putin iddiası! Ölüm şeklini anlattı

İsrailli kahinden şaşırtan Putin iddiası! Ölüm şeklini anlattı

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.