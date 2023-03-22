Siirt'te illegal yayın yapan 3 bin 282 internet sitesi erişime kapatıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün internet yoluyla işlenen suçların tespiti ve bunların engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 101 yasa dışı bahis, 1125 müstehcenlik ve 56 oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapan internet sitesi ile terör örgütü propagandası yapan 301 sosyal medya hesabı tespit edildi.

Sosyal medyada terör propagandası yapan 89 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Adli kurumlarla yapılan yazışmalar sonucu sosyal medya hesapları da erişime engellendi.

