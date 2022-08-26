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Sık sık eleştiriyordu! Tuğba Ekinci'den Gülşen yorumu: Hocalarımız müftülerimiz iyi ki var

26.08.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen'in sahne tarzına ve sesine dair sık sık eleştirilerde bulunan şarkıcı Tuğba Ekinci tutuklanma haberine sessiz kalmadı. Şarkıcı Tuğba Ekinci imam hatipliler konusunda yaptığı şakanın tepki görmesi sonucunda hakkında soruşturma açılan ve tutuklanan Gülşen ile ilgili bakın ne dedi...

Sık sık eleştiriyordu! Tuğba Ekinci'den Gülşen yorumu: Hocalarımız müftülerimiz iyi ki var

Nisan ayındaki bir konserinde orkestradaki arkadaşına şaka yaparak “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanan Gülşen tutuklandı. Gülşen'in ifadelerinin de yer aldığı gerekçede "Bana ihtiyacım bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum" dedi.

Gülşen'in tutuklanmasının ardından sık sık ünlü şarkıcıyı hedef alan Tuğba Ekinci de dayanamadı. Gülşen'in oğluyla bir pozunu paylaşan Ekinci paylaşımında şunları yazdı:

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

"Sonuçta bir anne evde bekleyen bebesi var. En yakın zamanda çıkmasını dilerim. O da farkında gaf yaptı kaçtı ağzından. O da biliyor bu dünya iyi insanlar sayesinde dualar sayesinde ayakta o da boşluğa düştü. (( Hepimiz elhamdülillah müslümanız çok şükür. Ön planda olunca saçmalamak saçma oluyor. Tabii ki savunmuyorum. Hocalarımız müftülerimiz iyi ki var. Allah başımızdan eksik etmesin."

Ekran Alıntısı

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Tuğba Ekinci Gülşen ünlü şarkıcı ele
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