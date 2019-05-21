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Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

FUTBOL HABERLERİ  | 21.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

Gürcistan Güvenlik Dairesi, Gürcistan'ın 1. ve 2. liglerinde oynayan 8'i aktif olmak üzere 11 futbolcunun şike yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Gürcistan Güvenlik Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, 3 ve 19 Mayıs'ta Gürcistan 1. Lig ve 2. Lig'de oynanan iki maçta şike yaptıkları iddiasıyla 11 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, 3 Mayıs'ta 2. ligde Merani Tiflis ile Lançkhuti Guria, 19 Mayıs'ta ise 1. ligde Vit Jorjia ile Dinamo Batumi futbol takımları arasında oynanan maçlarda şike yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu kişilerin yaptıkları şike sonucu 93 bin Gürcistan larisi (yaklaşık 204 bin lira) kazandıklarının belirtildiği açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
gürcistan şike Gürcistan Güvenlik Dairesi Merani Tiflis - Lançkhuti Guria Vit Jorjia - Dinamo Batumi

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