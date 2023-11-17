Sıklıkla revire kaldırıldığı iddia edilmişti! Dilan Polat hamile mi? Açıklama geldi

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlarından tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Engin Polat ve babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Maltepe Cezaevi'nden Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Engin Polat'ın ardından Dilan Polat'ın da yüksek güvenlikle Çorlu Cezaevi'ne nakledildiğini açıklandı. Dilan Polat hakkında bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

Dilan Polat'ın bebek beklediği, hamile olduğu ve sık sık başının dönüp midesinin bulandığı bu nedenle sıklıkla revize kaldırıldığı iddia edildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç bugün Müge ile Gülşen'le 2. Safa programına konuya dair açıklama yaptı. Erdinç; 'Dilan Polat hamile değil. Bebek beklemiyor. Dolayısıyla çıkan haberler de doğru değil' ifadelerini kullandı.





