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Sıla'dan o hareket sonrası flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 13:31 | Son Güncelleme

Online konser yayınının sonunda talihsiz bir kaza yaşayan Sıla, o görüntüyle ilgili Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Sıla'dan o hareket sonrası flaş açıklama!

Koronavirüs salgını nedeniyle online konser veren sanatçılar arasında Sıla da vardı. Sıla, yayının sonunda izleyicilere son mesajını verdi ve yayının bittiğini zannederek ilginç bir harekete imza attı. Bu yayın kazası izleyenleri güldürdü. Bazıları ise Sıla’yı samimiyetsizlikle suçladı.

Sıla, Instagram hesabından o görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı:

Şahan Gökbakar, Sıla'yı böyle ti’ye aldı!Şahan Gökbakar, Sıla'yı böyle ti’ye aldı!

“Heyecanla, şevkle en çok da şifa niyetine yaptığım o canlı yayına türlü çirkinlik yaraştırılıyormuş. Elbet bazıları tarafından. Teknoloji kabiliyetli biri değilim, hep başka heveslerim oldu bu hayatta. Canlı yayını kapatmadığımı fark ettiğimde kötü niyet içermediği, aslen heyecanımdan kurtulduğumu içerdiği için ve gırgır olduğundan güldük geçtik buna.

Ama ah o fesat beri durur mu fesat! İşte, biz o fesatı her daim fırsata çevirmek için burada olacağız. Yeni bir şarkı üstündeydik biz mesela iki gün önce. Dün başka bir şarkının temeli atıldı. Bugün iki satır var yeni, defterde. Yan yana olmak gerekmiyor bunları yapmak için. Üstelik Türkçe’de yan yana ayrı yazılıyor. Bırakın kendi dört duvarınızdan taşanı, içeride kim bilir neler var! Salın biz de şahit olmayalım mı?”

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sıla, Sıla yayın, Sıla şahan,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fena yakalandın Sıla dansöz gibi kıvırma kabul et. Buradan dönmez o vahim durum. Demekki hal ve tavırlarınızın çoğu sahte ve böyle kazalarla ortaya çıkıyor gerçek yüzünüz. Kendiniz olun biraz yapmacık, sahte değil.
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