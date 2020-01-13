Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani evlendi! İşte ilk fotoğraflar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre: Dün akşam aileleriyle birlikte yemek yiyen ancak karşısında basın mensuplarını gördüğü için rahatsız olan Sıla Gençoğlu, bugün Nişantaşı'ndaki bir restoranda nikah masasına oturacaktı. Ancak düğün mekanları ifşa olan ünlü çift, nikaha saatler kala mekanı ve saati değiştirdi. İkili, bugün Sıla Gençoğlu'nun evinde nikah masasına oturdu.

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Roma’da kısa bir tatil yapacak.

Çiftin Nişantaşı’ndaki evlerinde gerçekleşen nikahı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kıydı. Sıla Gençoğlu’nun nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani’nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı. Sıla Gençoğlu, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani’ni damatlık tercihi Cavalli oldu.

NİKAH İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Nikah törenine çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları da katılacak. Çift, nikah töreni için 130 bin TL harcayacak.

SILA HAMİLE Mİ?

Tüm bunların yanı sıra ani bir kararla nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin bebek bekledikleri iddia edilmişti. 2. Sayfa programının sunucuları, Sıla'nın 2 aylık hamile olduğunu bu sebepten de nikahın bu kadar acele olduğunu söylemişti.

"İÇİME BAKIYORUM İYİ, HAMDOLSUN ÇOK İYİ"

Hamilelik iddiaları karşısında sessizliğini koruyan güzel şarkıcı, son yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı. Uzun, bol bir kazak ve etek tercih eden Sıla'nın salıncakta verdiği pozuna "Her şey yeni. Cebimde yeni şarkılar gıcır gıcır. Muhabbetler ileri, yeni. Planlar, programlar heyecanlı, yeni. İçime bakıyorum, iyi, hamdolsun çok iyi. O zaman sallan sallan dur." notunu düşmesi hamilelik iddialarını daha da güçlendirmişti.

