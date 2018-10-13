Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Bomba fotoğraf

Popçu Sıla ile oyuncu Ahmet Kural'ın ayrılığı 8 ay sürdü... Sıla ile Ahmet Kural 2017 yılında aşk yaşamaya başlamış, evlenecekleri konuşulan çift 2018 yılının Şubat ayında ani bir kararla ayrılmıştı.

Sıla ile Ahmet Kural'ın 8 aylık ayrılığı bitti. Çiftin barıştığı iddia edildi.

Sıla ve Ahmet Kural, psikolog Esra Ezmeci'nin yazdığı psikolojik roman Süt Lekesi’nin tanıtım toplantısında bir araya geldi ve aynı karede fotoğraf vermekten çekinmedi.

Esra Ezmeci, Instagram hesabından söz konusu fotoğrafları “Kitaplar, her insanın hayatından, ruhundan parçalar barındırır. Her biri ayrı değer olan arkadaşlarımla bir araya geldik” notuyla paylaştı.

Sıla, Ahmet Kural ile ayrılığının ardından sık sık saçlarının şeklini değiştirmesiyle gündeme gelmiş ve depresyonda olduğu iddia edilmişti.

AHMET KURAL VE SILA BİRBİRİNİ SİLMİŞTİ

9 ay birlikte olan Sıla ve Ahmet Kural ocak ayında ani bir şekilde ayrılmıştı. Çiftin ayrılığı hakkında iki iddia ortaya atılmıştı. İddialardan birisi Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığıydı, diğer bir iddia ise ihanetti.

İkiliden bu konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Birbirlerini takipten çıkardılar, fotoğrafları sildiler. Daha sonra Ahmet Kural, Sıla'yı yeniden takibe aldı ama şarkıcı bu takibe geri dönmedi. Hatta Ahmet Kural'ı engelledi.



