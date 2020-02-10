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Sıla ilk kez konuştu! Demet Akalın'ı neden sildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 10:54 | Son Güncelleme

Demet Akalın başta olmak üzere birçok ünlüyü sosyal medyada takip etmeyi bırakan Sıla duruma açıklık getirdi. 'Teknolojinin gazabına uğradım.'

Sıla ilk kez konuştu! Demet Akalın'ı neden sildi?

Sıla ile Hazer Amani geçtiğimiz ay dünyaevine girmiş ve ardından Roma'ya gitmişti. Balayından dönen çift önceki akşam 'Hedda Gabler’ adlı tiyatro oyununun prömiyerine katıldı.

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Demet Akalın başta olmak üzeri birçok ünlüyü takip etmeyi bırakan Sıla'nın bu hareketi merak uyandırmıştı. Güzel şarkıcıya bu konu soruldu.

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Muhabirlerin Demet Akalın’ı takipten bıraktığını hatırlattığı Sıla, “Oralara hiç girmeyin. Teknolojinin gazabına uğradım. Birçok kişiyi takipten çıktım ve hala uğraşıyorum. Düzeltmek için uğraşıyorum. Benim sevgim sosyal medya ile ölçülemez” dedi.

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Öte yandan hamile olduğu bu nedenle sürpriz bir şekilde evlendiği söylenen Sıla, çıkan bebek haberlerini; “Benim çocuk stüdyoda arkadaşlar. Yeni şarkılar yapıyorum, bebeğim onlar” diyerek yalanladı.

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Anahtar Kelimeler:
sıla, demet akalın,

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