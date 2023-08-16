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  4. Sıla'nın annesi yoğun bakıma kaldırıldı! Konserlerini iptal edip yanına koştu

Sıla'nın annesi yoğun bakıma kaldırıldı! Konserlerini iptal edip yanına koştu

16.08.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Sıla, geçtiğimiz yıl babasını kaybetmişti. Henüz babasının yasını tutan Sıla, annesinin hastaneye kaldırılmasıyla korku dolu anlar yaşadı. Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu yoğun bakıma alındı. Ünlü ismin annesinin birkaç gün yoğun bakımda kalacağı öğrenildi.

Şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu, 28 Kasım 2022'de geçirdiği beyin kanaması sebebiyle 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Sıla, babasının vefatıyla adeta yıkılmıştı. Ünlü şarkıcı şimdi de annesinin hastaneye kaldırılmasıyla korku dolu anlar yaşadı.

Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu, beyninde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle Muğla'da yoğun bakıma alındı. Ömür Gençoğlu'nun kritik süreci atlattığı, birkaç gün daha yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

sıla annesi

Yoğun bir konser maratonu bulunan Sıla, konserlerini iptal ederek annesinin yanına koştu. Sosyal medya hesabından 16,18 ve 19 Ağustos'ta vereceği konserleri iptal ettiğini duyuran Sıla şu açıklamayı yaptı:

"Konserlerimiz sağlık sorunları sebebiyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederim."

Sıla konser

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