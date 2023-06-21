Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan tatil kaçamağı! Bakın nereye gidiyorlar

Son dönemin sevilen isimlerinden biri olan Sıla Türkoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile beraber. Sosyal medyada birliktelikleri çok beğenilen çiftin beraber tatil yapacakları haberi gündem oldu.

Snob Magazin’in haberine göre yaklaşık bir aydır birlikte olan Türkoğlu ve Navruz, tatillerini Bodrum’da geçirecek. İkili, tekne kiralayarak, Mavi Tur'a çıkacak.

En son Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan Navruz Ada Masalı dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile bir dönem birlikte olmuştu.

Navruz’un adı daha sonra İlayda Alişan ve İrem Yüksel ile anılmış ancak iddialar yalanlanmıştı.

Sıla Türkoğlu'nun ise adı rol arkadaşı Doğukan Güngör ile anılmıştı.

