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Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan tatil kaçamağı! Bakın nereye gidiyorlar

21.06.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteriyle büyük beğeni toplayan Sıla Türkoğlu, Alp Navruz ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz hafta beraber görüntülenen çiftin tatile nereye gidecekleri ortaya çıktı.

Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan tatil kaçamağı! Bakın nereye gidiyorlar

Son dönemin sevilen isimlerinden biri olan Sıla Türkoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile beraber. Sosyal medyada birliktelikleri çok beğenilen çiftin beraber tatil yapacakları haberi gündem oldu.

Snob Magazin’in haberine göre yaklaşık bir aydır birlikte olan Türkoğlu ve Navruz, tatillerini Bodrum’da geçirecek. İkili, tekne kiralayarak, Mavi Tur'a çıkacak.

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En son Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan Navruz Ada Masalı dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile bir dönem birlikte olmuştu.

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Navruz’un adı daha sonra İlayda Alişan ve İrem Yüksel ile anılmış ancak iddialar yalanlanmıştı.

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Sıla Türkoğlu'nun ise adı rol arkadaşı Doğukan Güngör ile anılmıştı.

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Alp Navruz Sıla Türkoğlu Oyuncu doğukan güngör karakteri

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