MAGAZİN

Sıla: Yarın gece yatağımızda uyuyalım mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2019 15:09 | Son Güncelleme

Uzun bir süredir turnede olan şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Sıla: Yarın gece yatağımızda uyuyalım mı?

Ahmet Kural'dan gördüğü şiddet sonrası zor günler geçiren ve o kötü günleri atlatıp turneye çıkan Sıla'dan yeni paylaşım...

Evinden uzakta 11 gün geçiren ve bu süre zarfında sevenleriyle buluşma fırsatı bulan Sıla, biten turnesi sonrasında kutlama yaptı. Ekip arkadaşlarıyla birlikte pasta kesen ve o anlarda çekilmiş fotoğrafları da hesabından paylaşan Sıla, şu satırları yazdı:

sila-ic

“Evden uzak on bir gün… Hasrete rağmen mutluluk, neşe, sevinç. İyi ki varsınız benim canlarım! Sizi ne kadar seviyorum. Yarın gece yatağımızda uyuyalım mı? Sonra yine yollara düşeceğiz. Bereketimiz bol olsun, hep beraber olsun.”

PARTNER"Biz böyle mutluyuz""Biz böyle mutluyuz"
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
para bitince yine çıkarsın turneye içki pahalı tabi....
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