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Silahla oyun kötü bitmişti! Fotoğraflar ortaya çıktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İzmit'te lise öğrencisi Batuhan Demirhan'ın (17) arkadaşının oynadığı silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği olaydan hemen önce, silahlarla birlikte çekildikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

İzmit Kadıköy Mahallesi’nde oturan Batuhan Demirhan, dün arkadaşlarını evine ders çalışmaya çağırdı. Batuhan Demirhan babasına ait tabanca ile oynamaya başladı. Bir süre sonra T.K., Batuhan’dan tabancayı aldı. T.K.’nın oynadığı tabanca ateş aldı, kurşun Batuhan Demirhan’a isabet etti. Çağırılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Batuhan Demirhan, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Arkadaşının ölümüne neden olan T.K. ise gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLAR ORTATA ÇIKTI

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Batuhan’ın hayatını kaybetmeden hemen önce ellerinde silahlarla arkadaşlarının da yer aldığı fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Batuhan’ın elinde tabanca, Batuhan’ı vuran arkadaşının elinde silah ve bir diğer arkadaşının elinde ise bıçak görüldü. Yine başka bir karede gençlerin ellerinde namluları birbirlerine doğrultulmuş silahlar görülüyor.

AMAÇLARI: SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAK

Batuhan Demirhan vurulmadan önce bu fotoğrafların çekildiği, gençlerin sosyal medya hesaplarında paylaşmak için bu pozları verdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
izmit silahla oyun

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Diziler sağolsun. Çok eğiticiler...
kurt vadısı çukur mukur eşkiya dünyaya cart curt olmaz gibi saftirik diziler sayesinde gençler bu şekilde şekil yapıyorlarr
bu kadar silahın ortalıkta ne işi var kilit altına almak gerekirdi...
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