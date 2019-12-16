Mynet Trend

Silahlı bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Silahlı bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Alınan bilgiye göre, olay geçen Cuma gecesi, Süleymaniye Mahallesi, Atatürk Bulvarı’ndaki alışveriş merkezinin içerisinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Alpay Uzuner ile kafeye gelen Abidin K. arasında eski bir husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Alpay Uzuner ve çalışanı Muharrem Y. bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı.

Yaralılardan Abidin K. kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Veysel K, Can E. ve Furkan Y. gözaltına alındı.

Bu arada, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kafeden çıkan iki grup arasında çıkan tartışmada, bir kişinin bıçakla çevresindekilere saldırması, diğer kişinin de tabancayla ateş açarak karşılık vermesi kameraya yansıyor.

(İHA)

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Pompalı tüfek dehşeti! Tartıştığı eşini vurduPompalı tüfek dehşeti! Tartıştığı eşini vurdu
'Anneme nasıl küfredersin' dedikten sonra vurdu'Anneme nasıl küfredersin' dedikten sonra vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay iskenderun kavga silahlı kavga alpay uzuner

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ÇOK GÜZEL
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok konuşulacak sözler! Fatih Altaylı Sabah gazetesinin tirajını açıkladı

Altaylı'dan çok konuşulacak Sabah gazetesi açıklaması

Hurmadaki 'Allah' yazısı görenleri hayrete düşürüyor

Hurmadaki yazı görenleri hayrete düşürüyor

Büyükada'da açılan çukurlar merak konusu oldu

Büyükada'da şaşkınlık yaratan görüntü! Merak konusu oldu

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında 17'nci güne girildi

Arama çalışmalarında 17'inci güne girildi! Aramalar oraya kaydı

Kıbrıs uçağında panik:Uçağı patlatacağım

Kıbrıs uçağında korkutan anlar: FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım

Mahkemede kan donduran ifadeler: Görmesin diye kollarını bağladım

Mahkemede kan donduran ifadeler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.