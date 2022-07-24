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Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın adı Konya'da caddeye verilecek

24.07.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın adı Konya'da caddeye verilecek

Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın adı Konya Şehir Hastanesi ile yeni İl Emniyet Müdürlüğü arasında bulunan caddeye verilecek.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin temmuz ayı ikinci toplantısı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Konya Şehir Hastanesi'nde görev başındayken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'yı rahmetle anan Başkan Altay, Karakaya'nın isminin şehir merkezinde bir caddeye verilmesi konusunun meclis gündeminde olduğunu belirtti.

Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konya Şehir Hastanemizin değerli doktorlarından Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Hem şehrimizin hem yakınlarının başı sağ olsun. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarımıza yapılan şiddeti kınıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Meclisi olarak şehit doktorumuzun ismini yaşatmak adına Şehir Hastanesi ve yeni Emniyet Müdürlüğü arasındaki caddeye şehit doktorumuzun ismini vererek onun ismini ilelebet yaşatacağız. Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum."

- "İslami Dayanışma Oyunları için özel açılış

Ayrıca yaklaşan 5. İslami Dayanışma Oyunları için kentte gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Konya önemli bir organizasyona hazırlık yapıyor. 9-18 Ağustos'ta İslami Dayanışma Oyunları'nı gerçekleştireceğiz. Spor Bakanımızı Konya'da misafir ettik. Tam olimpik yüzme havuzumuzun açılışını gerçekleştirdik. Ondan önce atletizm pistimizin ve futbol sahalarımızın açılışını yapmıştık. İnşallah önümüzdeki haftalarda Türkiye'nin ilk olimpik velodromunun açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca 9 Ağustos için Bakanlığımız ile özel bir açılış programı organize ediyoruz. Hem sporcuların ülke geçişleri olacak hem de görsel bir şölen olacak. Tüm belediye başkanlarımızı ve hemşehrilerimizi davet ediyorum."

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