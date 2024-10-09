Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'dan radikal karar! Türkiye'yi terk ediyor...

Spor yorumculuğu yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Fenerbahçe - Union SG maçının yayını sonrası programdan çıkan Akın, silahlı saldırıya uğrayarak ayağından iki ameliyat geçirmişti.

Ayağından bir operasyona daha geçirecek olan eski futbolcu, iyileşme sürecinin ardından hayatına Türkiye'ye devam etmeyecek.

SERHAT AKIN, ÜLKEYİ TERK EDİYOR

Ajansspor'un haberine göre Serhat Akın temelli olarak Almanya'ya yerleşecek.

BABASININ ÖZEL İSTEĞİ

Haberinde devamında Serhat Akın'ın babasının, saldırı sonrası oğlundan özel olarak Almanya'ya geri dönmesini istediği aktarıldı. Eski futbolcunun da kararının bu yönde olduğu ve hayatına yeni bir sayfa açarak Almanya'da yaşayacağı belirtildi.

AİLESİ ALMANYA'DA

Serhat Akın'ın ailesi Almanya'da yaşarken, çocukları da burada eğitim hayatını sürdürüyor.