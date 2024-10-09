SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'dan radikal karar! Türkiye'yi terk ediyor...

Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'dan radikal karar! Türkiye'yi terk ediyor...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.10.2024 22:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, radikal bir karar vererek Almanya'ya yerleşme kararı aldı. Ayağından üçüncü ameliyata girecek olan Akın, iyileşme sürecini atlattıktan sonra Türkiye'yi terk ederek doğup büyüdüğü Almanya'ya taşınacak.

Spor yorumculuğu yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Fenerbahçe - Union SG maçının yayını sonrası programdan çıkan Akın, silahlı saldırıya uğrayarak ayağından iki ameliyat geçirmişti.

Ayağından bir operasyona daha geçirecek olan eski futbolcu, iyileşme sürecinin ardından hayatına Türkiye'ye devam etmeyecek.

SERHAT AKIN, ÜLKEYİ TERK EDİYOR

2

Ajansspor'un haberine göre Serhat Akın temelli olarak Almanya'ya yerleşecek.

BABASININ ÖZEL İSTEĞİ

1

Haberinde devamında Serhat Akın'ın babasının, saldırı sonrası oğlundan özel olarak Almanya'ya geri dönmesini istediği aktarıldı. Eski futbolcunun da kararının bu yönde olduğu ve hayatına yeni bir sayfa açarak Almanya'da yaşayacağı belirtildi.

AİLESİ ALMANYA'DA

3

Serhat Akın'ın ailesi Almanya'da yaşarken, çocukları da burada eğitim hayatını sürdürüyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Serhat Akın fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında panik dolu anlar! Sunucu Cem Öğretir'in burnu kanadı, sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Canlı yayında panik dolu anlar! Sunucu Cem Öğretir'in burnu kanadı, sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Domuz eti yediren o şirketin Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Domuz eti yediren o şirketin Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Yılın transfer bombası patladı! Ocak ayında Süper Lig'e geri dönüyor

Yılın transfer bombası patladı! Ocak ayında Süper Lig'e geri dönüyor

F.Bahçe'de Arda Güler Sevinci! Neden Olmasın?'

F.Bahçe'de Arda Güler Sevinci! Neden Olmasın?'

İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel kararı!

İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel kararı!

Mourinho milli futbolcunun üzerini çizdi...

Mourinho milli futbolcunun üzerini çizdi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.