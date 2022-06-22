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Şile Arıcılık Merkezi törenle hizmete açıldı

22.06.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şile Arıcılık Merkezi törenle hizmete açıldı

Şile Arıcılık Merkezi törenle hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Şile Belediyesi ile 7 köyden oluşan Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin iş birliğiyle kurulan Şile Arıcılık Merkezi törenle açıldı.

Yeniköy'deki merkezde gerçekleşen açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değerli bir iş yapıldığını söyledi.

Bugün gelinen noktada, güzel bir alan oluştuğunu belirten İmamoğlu, "Şile Belediyesine Milli Emlak'tan tahsisli bir alanı, Büyükşehir Belediyesiyle bir protokole dönüştürerek, yine kooperatifimiz iş birliğine katılarak çok değerli bir imece usulü başarıya ulaşılmıştır." dedi.

Esas başarının merkezin bundan sonra ortaya koyacağı kabiliyetler olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bunun takipçisi de olacağız. Sağlam bir destekçisi olacağız. Her yönüyle yanında olacağız arıcımızın ki bütün ihtiyaçlarına dönük, arkadaşlarımın çalışmalarının olduğunu biliyorum. Daire Başkanlığımız başta arı yemi desteği olmak üzere arıcılarımıza her türlü desteği verme konusunda karar aldı. Bu konuda başvurularını da aldılar. 3 Haziran'a kadar başvurularını topladılar. Ve özellikle bu zor dönemde üreticilerine destek olarak onların üretimlerini artırmaya dönük, çalışmalarını kolaylaştırmaya dönük imkanlarımızı sunmaya devam edeceğiz."

Şile Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Keser, Şile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Can, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birlik Başkanı Ziya Şahin ve İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık da açılışta birer konuşma yaptı.

Konuşmalarından ardından Şile Arıcılık Merkezi'nin açılışı çocukların kestiği kurdeleyle gerçekleştirildi.

İBB Başkanı İmamoğlu ve beraberindekiler açılıştan sonra merkezi gezdi.

Köylü kadınların ikram ettiği börekten tadan İmamoğlu, merkezde üretilen ballardan da satın aldı.


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