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Şile'de ormana bırakılan lastikler çevreye zarar veriyor

mustafa.saygin mustafa.saygin
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

İstanbul Şile'de ormana bırakılan yüzlerce otomobil lastiği doğa katliamına neden oluyor. Ormandaki bitki örtüsü ve su birikintilerine oldukça zarar veren lastikleri görenler adeta şaşkınlığa uğruyor. Lastiklerin kim tarafından ve ne zaman bırakıldığı ise bilinmiyor.

Şile Oruçoğlu’nda ormana bırakılan yüzlerce otomobil lastiği adeta görenleri şoke ediyor. Otomobil lastikleri, ormandaki bitkilerin yanı sıra hayvanların yaşamlarını da olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda su birikintilerine oldukça zarar veriyor. Lastiklerin içerisinde bulunduğu su birikintisine de siyah bir görüntü oluşturması dikkatlerden kaçmıyor. Adeta doğa katliamına yol açan lastiklerin kim tarafından ve neden bırakıldığı ise bilinmiyor.

"ŞU GÖRÜNTÜ NELERİ KATLEDİYOR BİLMİYORUM ARTIK"

Lastiklerden şikayetçi olan Şile sakini İsmail Alkan, “10 yıldan fazladır bu lastikler burada. Gölet oluşuyor burada, ama balık yaşayamıyor. En kurak zamandayız, daha önceli seneler gelseydiniz göremeyecektiniz, çünkü burası su dolu oluyor. O yüzden şimdi görebiliyorsunuz. Ve simsiyah su. Artık kim bilir hangi kaynak sularına karışıyor. Buradaki çam fidanları lastiği absorbe
etmeye, yok etmeye çalışıyor, ama edemiyor. Şu görüntü neleri katlediyor bilmiyorum artık. Ormanda yangın çıkartabiliyor, suları zehirliyor. Ormanda gezdiğiniz zaman hiç yakışmıyor.” dedi.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Şile orman lastik

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
İnsanoğlu çok nankör çok..
ekrem basgan var artık o temizler merak etmeyin
Bana ver desen,neredeyse yeni fiyatını ister,insan oğlu bu
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