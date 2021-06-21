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Şili Milli Takımı otelinde eskort skandalı!

21.06.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Asbaşkanı Erdal Torunoğulları’nın transferini yalanladığı Arturo Vidal, daha önce siyah-beyazlı formayı giyen Garry Medel ve Galatasaray’ın transfer listesine olduğu iddia edilen Pablo Galdames’in başı otele çağırdıkları iddia edilen eskortlar ile dertte. İşte detaylar...

Şili Milli Takımı otelinde eskort skandalı!

Copa America’dan yaşanan eskort skandalı büyümeye devam ediyor. Arturo Vidal ve diğer Şilili futbolcuların başı maç öncesi takım oteline eskort davet ettikleri için derde girdi.

OTELE DAVET ETTİLER

Oyuncuların isimleri henüz resmi olarak açıklanmasa da Arturo Vidal, Gary Medel ve Pablo Galdames olayda başrol olarak anılıyor.

OLAY BÜYÜYOR

Şili milli takımı, devam eden Copa America 2021'de, aralarında Arturo Vidal'in de bulunduğu en az 6 oyuncusunun, otellerinde katı COVID-19 kurallarına rağmen birkaç hayat kadınını partiye davet etmekle suçlanıyor. Tüm dünyada kısa süre içinde konuşulmaya başlanan bu olay büyümeye devam ediyor.

BÜYÜK CEZA KAPIDA

Şili Milli Takımının bu olayın büyümesinden rahatsız olduğu öğrenildi. Hem maç öncesi olması hem de Covid-19 tedbirlerinin hiçe sayılmasından dolayı yıldız oyunculara büyük bir ceza verileceği iddia edildi.

İSPANYOLLAR DA HABERLEŞTİRDİ

İspanyol Marca gazetesinin raporuna göre, Şilili oyuncuların kaldığı otele birkaç kadını davet edildi. Oyuncuların isimleri henüz resmi olarak açıklanmasa da haberde yıldız oyuncular Arturo Vidal, Gary Medel ve Pablo Galdames başrol olarak anılıyor.


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