Silikon taktıran Danla Bilic'den yeni poz!

Son haliyle bambaşka bir insana dönüşen fenomen Danla Bilic son olarak da memelerine silikon taktırdı. YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan fenomen Danla Bilic silikonlarını istediği kadar gösteremediği kanısında.

Yeni bir video çeken fenomen dekolteli kıyafetlerini sergilerken "Net görmemiştiniz, net göstermeye karar verdim" demişti.

Danla Bilic güneşi görünce bikinisini giyip hemen poz verdi. Silikonlarıyla kendini daha güzel hisseden Danla Bilic'in son pozu hayranlarının ilgisini çekti.



