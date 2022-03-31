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Silikon taktıran Danla Bilic'den yeni poz!

31.03.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide küçültme ameliyatı ve estetikleriyle değişen Danla Bilic göğüslerine silikon taktırıp yeni halini daha net göstermek istediğini söylemişti. Danla Bilic güneşi görünce bikinisini giyip ayna önüne geçti.

Silikon taktıran Danla Bilic'den yeni poz!

Son haliyle bambaşka bir insana dönüşen fenomen Danla Bilic son olarak da memelerine silikon taktırdı. YouTube'da ürettiği makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan fenomen Danla Bilic silikonlarını istediği kadar gösteremediği kanısında.

Yeni bir video çeken fenomen dekolteli kıyafetlerini sergilerken "Net görmemiştiniz, net göstermeye karar verdim" demişti.

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Danla Bilic güneşi görünce bikinisini giyip hemen poz verdi. Silikonlarıyla kendini daha güzel hisseden Danla Bilic'in son pozu hayranlarının ilgisini çekti.


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Danla Bilic
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