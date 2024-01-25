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  4. Silivri Adliyesi önünde havaya ateş ettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı

Silivri Adliyesi önünde havaya ateş ettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı

AA AA
25.01.2024 15:08 | Son Güncelleme:
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İstanbul Silivri'de, bir kişi hakkında, adliye önünde havaya ateş ettiği iddiasıyla gözaltı işlemi uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Silivri Adliyesi önünde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma yürüttü. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, kısa süre sonra N.S'yi gözaltına aldı.

Zanlının, taraflarından biri olduğu davanın duruşmasına girdiği, adliye çıkışında, davanın taraflarından başka bir gruptan, kendisine yönelebilecek saldırı ihtimalini bertaraf etmek için bu eylemi gerçekleştirdiği ve olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Öte yandan olayda kullanılan silah, adliye yakınlarındaki bir mezarlıkta ele geçirildi.

N.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Silivri Adliye

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