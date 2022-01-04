Silivri'de müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Silivri'de müstakil evin çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Gümüşyaka Mahallesi 32. Cadde 6. Sokak'taki müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın çatıda hasara yol açtı.



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