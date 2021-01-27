Silvan Kaymakamı Öztürk, esnafla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, Gazi Caddesi üzerindeki esnafla bir araya geldi. Kaymakam Öztürk, esnaf ve vatandaşla buluşmaların sosyal belediyecilik açısından önemli olduğunu söyledi. Kaymakam Öztürk, "Öncelikle esnaf ve vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinlemek gerekiyor. Bu anlamda her vatandaşımızın ve esnafımızın fikri bizim için önemlidir. Bizimde yapacağımız hizmetleri hemşerilerimize anlatmayı, onlarında önerileri ve isteklerini dinlemeyi kıymetli buluyoruz. Gazi Caddesi esnafımızın taleplerini dinledim. istek ve taleplerini değerlendireceğiz. Vatandaşımızın ve esnafımızın huzuru ve refahı için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Gazi Caddesi daha cazip ve kent görünümünü kazandırmak içinde gerekli çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Gazi Caddesi esnafı da ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Öztürk’e teşekkür etti.

