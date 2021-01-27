YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Silvan Kaymakamı Öztürk, esnafla bir araya geldi

Silvan Kaymakamı Öztürk, esnafla bir araya geldi

27.01.2021 13:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, Gazi Caddesi üzerindeki esnafla bir araya geldi.

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, Gazi Caddesi üzerindeki esnafla bir araya geldi. Kaymakam Öztürk, esnaf ve vatandaşla buluşmaların sosyal belediyecilik açısından önemli olduğunu söyledi. Kaymakam Öztürk, "Öncelikle esnaf ve vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinlemek gerekiyor. Bu anlamda her vatandaşımızın ve esnafımızın fikri bizim için önemlidir. Bizimde yapacağımız hizmetleri hemşerilerimize anlatmayı, onlarında önerileri ve isteklerini dinlemeyi kıymetli buluyoruz. Gazi Caddesi esnafımızın taleplerini dinledim. istek ve taleplerini değerlendireceğiz. Vatandaşımızın ve esnafımızın huzuru ve refahı için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Gazi Caddesi daha cazip ve kent görünümünü kazandırmak içinde gerekli çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.
Gazi Caddesi esnafı da ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Öztürk’e teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:20
Öğle
12:37
İkindi
15:20
Akşam
17:43
Yatsı
19:02
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Silvan Kaymakamı Öztürk, esnafla bir araya geldi

Silvan Kaymakamı Öztürk, esnafla bir araya geldi

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır Sanayi Mektebi’nde TMMOB işbirliğinde eğitimler düzenlenecek

Diyarbakır Sanayi Mektebi’nde TMMOB işbirliğinde eğitimler düzenlenecek

Diyarbekirspor, ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor

Diyarbekirspor, ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor

Yenişehir Belediyesi kendi ihtiyacını üretmeye başladı

Yenişehir Belediyesi kendi ihtiyacını üretmeye başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.