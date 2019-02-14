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Simao Sabrosa'dan Beşiktaş'a ziyaret

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.02.2019 16:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Simao Sabrosa, siyah-beyazlı takımı ziyaret etti.

Simao Sabrosa'dan Beşiktaş'a ziyaret

Beşiktaş Kulübü'nün resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Portekizli eski futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'le sohbet ederken, birlikte forma giydiği Ricardo Quaresma, Necip Uysal, Mustafa Pektemek ve Guti ile hasret giderdi.

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simao sabrosa Beşiktaş

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