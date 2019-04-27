Şimdi ekranların en güzel yüzü! Bir de eski halini görün

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ÜNLÜLER  | 27.04.2019 11:34 | Son Güncelleme

Ünlü isimlerin zaman içinde yaşadıkları değişimi hepimiz biliyoruz. Kimi gözümüzün önünde büyüdüğü için, kimi de estetik operasyonlar sayesinde büyük değişim yaşadı.

Instagram'da bulunan 'Bunun Adı Evrim' isimli hesap, ünlülerin zaman içindeki değişimlerini belgeleyen fotoğrafları paylaşıyor.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Kuşum Aydın

Kuşum Aydın

Gülse Birsel

Gülse Birsel

Bircan Bali

Bircan Bali

Zara

Zara

Ajda Pekkan - Mert Alaş

Ajda Pekkan - Mert Alaş

Tolga Sarıtaş

Tolga Sarıtaş

Rojda Demirer

Rojda Demirer

Sevda Erginci

Sevda Erginci

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri

Danla Biliç

Danla Biliç

Ayşegül Melisa Doğan

Ayşegül Melisa Doğan

Seray Kaya

Seray Kaya

Açelya Topaloğlu

Açelya Topaloğlu

Defne Samyeli

Defne Samyeli
1991 - 2018

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade

Gizem Hatipoğlu

Gizem Hatipoğlu

Aslı Enver

Aslı Enver

Osman Sonant

Osman Sonant

Gülşen Bubikoğlu

Gülşen Bubikoğlu

İrem Derici

İrem Derici

Esra Erol

Esra Erol

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel'den açıklama geldi

Çağla Şıkel'den açıklama geldi
“İyi ki bu fotoğraf çıktı karşıma. Nasıl duygulandım. Bir baktım önce… Sonra sarıldım o yaşlarıma… 21 sene önce, daha 17 yaşındayım. Yeni Türkiye güzeli seçilmişim, ilk kez giymişim pullu elbisemi. Bale temsillerinde sürdüğüm rujumu sürmüşüm, nasıl güzel nasıl heyecanlı nasıl tedirginim. Neler yaşayacağımı nelerle karşılaşacağımı bilmeden gülümserken çekilmiş bir fotoğraf. Bu çok iyi bir fırsat dedim kendime ve hemen fotoğrafı karşıma aldım. Durdum ve dedim ki: Sen her geçen gün kendini geliştiren, hiç durmayan, her daim çalışan hayata işine sahip olduklarına aşık bir kadın kendi ayakları üzerinde duran bir Anne oldun. Artık korkma her şey hayal edemeyeceğin kadar güzel oldu… Şükürler olsun”

Şevval Şahin

Şevval Şahin

Göksel

Göksel

Ebru Yaşar

Ebru Yaşar

Seda Güven

Seda Güven

Jennifer Boyner

Jennifer Boyner

Kemal Doğulu

Kemal Doğulu

Şükran Ovalı

Şükran Ovalı

Tarkan

Tarkan

Batuhan Karacakaya

Batuhan Karacakaya

Mine Tugay

Mine Tugay

Demet Akalın

Demet Akalın

Pelin Öztekin

Pelin Öztekin

Ebru Cündübeyoğlu - Pınar Altuğ

Ebru Cündübeyoğlu - Pınar Altuğ

Mert Fırat

Mert Fırat

Özcan Deniz

Özcan Deniz

Birsu Demir

Birsu Demir

Sihirli Annem çocukları

Sihirli Annem çocukları

Kerimcan Durmaz

Kerimcan Durmaz

Seçkin Özdemir

Seçkin Özdemir

Nihal Candan

Nihal Candan

Fırat Altunmeşe

Fırat Altunmeşe

Ebru Yaşar

Ebru Yaşar

Özge Gürel

Özge Gürel

Grup Hepsi Yasemin Yörük

Grup Hepsi Yasemin Yörük

Ceren Moray

Ceren Moray

Öykü Serter

Öykü Serter

Demet Evgar

Demet Evgar

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

Merve Boluğur

Merve Boluğur

Şevval Sam

Şevval Sam

Ebru Özkan

Ebru Özkan

Defne Samyeli

Defne Samyeli

Burcu Biricik

Burcu Biricik

Müge Anlı

Müge Anlı

Şeyla Halis

Şeyla Halis

Ayşe Hatun Önal

Ayşe Hatun Önal

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

Oğuzhan Koç

Oğuzhan Koç

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl

Seçkin Özdemir

Seçkin Özdemir

Zuhal Topal

Zuhal Topal

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy

Sonay Aydın

Sonay Aydın

Bora Akkaş

Bora Akkaş

Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu

Burcu Özberk

Burcu Özberk

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy

Beren Saat

Beren Saat

Pelin Ermiş

Pelin Ermiş

Doğuş

Doğuş

Ekin Türkmen

Ekin Türkmen

İnci Türkay

İnci Türkay

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

Hazal Ergüçlü

Hazal Ergüçlü

Seda Güven

Seda Güven

İpek Erdem

İpek Erdem

Murat Boz

Murat Boz

Ezgi Mola

Ezgi Mola

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri

Samet Laçina

Samet Laçina

Ece Erken

Ece Erken

Seda Bakan

Seda Bakan

Hadise

Hadise

Burak Hakkı

Burak Hakkı

Sezen Aksu

Sezen Aksu

Zeynep Yılmaz

Zeynep Yılmaz

Burak Özçivit

Burak Özçivit

Demet Akalın

Demet Akalın

Selin İmer Ceceli

Selin İmer Ceceli

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki

Seren Serengil

Seren Serengil
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Anahtar Kelimeler:
ünlü değişim
 

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