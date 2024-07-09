SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Şimdi Galatasaray tribünlerini coşturacak! Batshuayi'nin ardından Sarı-Kırmızılılar ikinci Fenerbahçeli... Çok sürpriz transfer

Şimdi Galatasaray tribünlerini coşturacak! Batshuayi'nin ardından Sarı-Kırmızılılar ikinci Fenerbahçeli... Çok sürpriz transfer

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.07.2024 08:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Fenerbahçeli Batshuayi transferi oldukça ses getirmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın bu ismin ardından Fenerbahçeli bir oyuncu ile de ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Şimdi Galatasaray tribünlerini coşturacak! Batshuayi'nin ardından Sarı-Kırmızılılar ikinci Fenerbahçeli... Çok sürpriz transfer

Yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da transfer temasları sürerken, Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi hamlesi oldukça ses getirmişti.

Sarı-Kırmızılılar'da Icardi ve Batshuayi'nin ardına yerli bir isim arayan Okan Buruk, Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım ile Eyüpspor'da top koşturan Erencan Yardımcı'yı istemiş ancak bu iki isimde teklife sıcak bakmamıştı.

İKİNCİ FENERBAHÇELİ...

whatsapp-image-2024-07-08-at-1726330545

Forvet hattına yedek kalmayı sorun etmeyecek, bonservisi elinde, milli takım seviyesinde bir takviye arayan Okan Buruk'un önüne son olarak Fenerbahçe'de top koşturan Serdar Dursun geldi.

'TEMASA GEÇİLECEK'

i-m-g-1566

Sarı-Kırmızılı kurmaylar Dursun için çalışmalarını sürdürürken oyuncu ile kısa sürede temasa geçileceği de öne sürüldü.

Euro 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'O ismi satın' demişti, Mourinho'dan Erdoğan'a transfer yanıtı!'O ismi satın' demişti, Mourinho'dan Erdoğan'a transfer yanıtı!
Kiralık gitmişti, takıma veda etti! Geri dönüyor...Kiralık gitmişti, takıma veda etti! Geri dönüyor...
Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığından ayrılıyor!Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığından ayrılıyor!
Anahtar Kelimeler:
transfer Serdar Dursun fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Almanlar Ferdi Kadıoğlu transferini duyurdu!

Almanlar Ferdi Kadıoğlu transferini duyurdu!

Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığından ayrılıyor!

Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığından ayrılıyor!

45 yıl sonra bir dönem sona erdi! Doğan Burda satıldı, Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi

45 yıl sonra bir dönem sona erdi! Doğan Burda satıldı, Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi

Kritik düzenlemede sona gelindi! AK Parti Grup Başkanvekili Güler detayları açıkladı

Kritik düzenlemede sona gelindi! AK Parti Grup Başkanvekili Güler detayları açıkladı

Ronaldo'nun neden futbolu bırakmadığı ortaya çıktı

Ronaldo'nun neden futbolu bırakmadığı ortaya çıktı

Dünyanın en iyi 30 takımı açıklandı! Türkiye'den 2 takım listede...

Dünyanın en iyi 30 takımı açıklandı! Türkiye'den 2 takım listede...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.