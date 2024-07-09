Şimdi Galatasaray tribünlerini coşturacak! Batshuayi'nin ardından Sarı-Kırmızılılar ikinci Fenerbahçeli... Çok sürpriz transfer

Yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da transfer temasları sürerken, Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi hamlesi oldukça ses getirmişti.

Sarı-Kırmızılılar'da Icardi ve Batshuayi'nin ardına yerli bir isim arayan Okan Buruk, Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım ile Eyüpspor'da top koşturan Erencan Yardımcı'yı istemiş ancak bu iki isimde teklife sıcak bakmamıştı.

İKİNCİ FENERBAHÇELİ...

Forvet hattına yedek kalmayı sorun etmeyecek, bonservisi elinde, milli takım seviyesinde bir takviye arayan Okan Buruk'un önüne son olarak Fenerbahçe'de top koşturan Serdar Dursun geldi.

'TEMASA GEÇİLECEK'

Sarı-Kırmızılı kurmaylar Dursun için çalışmalarını sürdürürken oyuncu ile kısa sürede temasa geçileceği de öne sürüldü.





