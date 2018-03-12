Şimdi Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri...

Ekranların en sevilen oyuncularından Burçin Terzioğlu ilk kez kamera karşısına usta oyuncu Şener Şen ile geçti.

1986 yapımı 'Çıplak Vatandaş' filminde rol alan Terzioğlu, oyunculuğa çocuk yaşında adım attı.

İşte Burçin Terzioğlu'nun o hali:

BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?

Burçin Terzioğlu, 9 Mart 1980 İstanbul doğumlu Türk oyuncu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi almıştır. Henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle atmıştır. 1997 yılında Ali Güvenin aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynamıştır.

Kadın İsterse dizisinde "Demet" rolüyle ün kazandı. Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Ezel'de Azad Karaeski karakterini canlandırdı. Merhamet dizisinde "Deniz" karakterini canlandırdı. Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan Halam Geldi filminde oynadı. 2015'ten beri Poyraz Karayel dizisinde başrol oynamakta. Ayrıca Poyraz Karayel dizisinde tanıştığı, İlker Kaleli ile aşk yaşamaktadır.