Şimdiden yılın golüne aday! Pedro Henrique'nin Fenerbahçe'ye attığı gol herkesin dilinde

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maça Sivassporlu Pedro Henrique'nin attığı frikik golü damga vurdu. Kullanıcılar tarafından şimdiden yılın golüne aday gösterilen vuruş büyük beğeni topladı.

DİREĞE ÇARPAN TOP AĞLARLA BULUŞTU

Karşılaşmanın 74. dakikasında frikik kazanan Sivasspor'da topun başına Pedro Henrique geçti. Herkes orta yapmasını beklerken tecrübeli futbolcu topu direkt olarak kaleye yolladı. Üst direğe çarpan top ağlarla buluşunca izleyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

"KALEYİ DÜŞÜNDÜM, VURDUM VE GOL OLDU"

Frikikten ağları sarsan Pedro Henrique, "Çok zor bir maçtan çıktık. İlk yarı Fenerbahçe, ikinci yarı biz daha iyiydik. İkinci golü de atabilirdik. Kaliteli oyunculardan oluşan bir takımız. Uğur'dan frikik için izin istedim ve kabul etti. Kaleyi düşündüm, vurdum ve gol oldu." dedi.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

