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Şimdiden yılın golüne aday! Pedro Henrique'nin Fenerbahçe'ye attığı gol herkesin dilinde

22.01.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'dan Pedro Henrique, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Sarı-Lacivertli takıma inanılmaz bir frikik golü atan tecrübeli oyuncunun vuruşu sosyal medyada gündem oldu. Futbol severler tarafından sezonun golüne şimdiden aday olarak gösterilen vuruş inanılmaz bir şekilde ağlarla buluştu. Kullandığı frikiği direkt olarak kaleye vuran Henrique'nin şutu üst direğe çarpıp ağlarla buluştu.

Şimdiden yılın golüne aday! Pedro Henrique'nin Fenerbahçe'ye attığı gol herkesin dilinde
Pedro Henrique

Pedro Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Sivasspor
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Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maça Sivassporlu Pedro Henrique'nin attığı frikik golü damga vurdu. Kullanıcılar tarafından şimdiden yılın golüne aday gösterilen vuruş büyük beğeni topladı.

DİREĞE ÇARPAN TOP AĞLARLA BULUŞTU

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Karşılaşmanın 74. dakikasında frikik kazanan Sivasspor'da topun başına Pedro Henrique geçti. Herkes orta yapmasını beklerken tecrübeli futbolcu topu direkt olarak kaleye yolladı. Üst direğe çarpan top ağlarla buluşunca izleyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

"KALEYİ DÜŞÜNDÜM, VURDUM VE GOL OLDU"

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Frikikten ağları sarsan Pedro Henrique, "Çok zor bir maçtan çıktık. İlk yarı Fenerbahçe, ikinci yarı biz daha iyiydik. İkinci golü de atabilirdik. Kaliteli oyunculardan oluşan bir takımız. Uğur'dan frikik için izin istedim ve kabul etti. Kaleyi düşündüm, vurdum ve gol oldu." dedi.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Sivasspor
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