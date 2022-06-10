"Şimdilik sarışın ama hatları annesi" demişti! İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer bebekleri Kurt Efe'de alarak Bodrum'daki evlerine gitti. Futbolcu Mehmet Topal ve Gökhan Töre ile oyuncu Burak Yamantürk ve eşi Özge Özpirinçci, önceki gün dostları Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin Bodrum'daki evlerinin plajında görüntülendi.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; ünlü isimler keyifli bir gün geçirdi. Suya sırayla atlayan ve her defasında birbirlerine 'Atla' diyerek tempo tutan arkadaş grubunun bir hayli keyifli olduğu objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde “Kurt Efe kime benziyor?” sorusuna “Şimdilik sarışın ama hatları annesi” yanıtını veren Tatlıtuğ'un oğlu da ilk kez görüntülendi.

Kıvanç Tatlıtuğ, denizden çıkar çıkmaz soluğu Kurt Efe'nin yanında aldı. Oğluyla ilgilenen ünlü oyuncu, objektiflere böyle takıldı.

