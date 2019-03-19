Şimdiye kadar geliştirilen en faydalı robotlardan biri

Robot vale hizmeti bir yılda yaklaşık 1.600 yolcu tarafından test edildi. Şimdi ise bir düzine “Stan” robotu havalimanlarına yer, yolculara ise zaman ve yakıt kazandırmak için ilk görevine başlayacak.
Yoğun park akışını yönetebilen bu robotlar yolcuların arabalarını park etmek ve onlar istediklerinde geri getirmekle ilgileniyorlar. Aslında onlar bir nevi vale hizmeti veriyor. Hizmetin işleyişi ise oldukça basit: Uzun süreli seyahatleri sırasında otomobillerini havalimanının açık otoparkına bırakmak isteyen bir yolcu, internet üzerinden Stanley Robotics’ten randevu alır ve zamanı geldiğinde otomobilini havalimanında özel olarak ayrılmış olan 12 kapalı garajdan birine park eder -garajın kapısını ise akıllı cihazına gelen karekodu okutarak açıp ve kapatabilir- ve gider. Buradan sonra ise iş tamamen Stan valelere kalır.
“Stan” valelerin çalışma prensipleri valeler haricinde oto çekicilerine de çok benziyor. Otonom olarak elektrikli motor ile çalışan Stan’lar aracın altına kayan ve onu kaldıran (3 tona kadar) birer çekici platforma sahip. Bununla yolcunun otomobilini kapalı garajdan çeker, açık otoparka götürür ve oraya park eder. Yolcu seyahatinden geri döndüğünde ise otomobilini aynı şekilde açık otoparktan alır ve kapalı garajlardan birine götürür. Yolcu da otomobilini başlangıçta bıraktığı gibi teslim alır.
Bununla birlikte aracınız viteste kaldı ya da aracınızın el freni çekik diye endişe etmenize gerek yok. Platform aracınızı taşırken tamamen kaldırdığından aracınızın el freni ve vites kutusuna (şanzıman) hiçbir şekilde zarar veremez.
Otonom vale teknolojisine sahip olan Stan, özellikle sık sık uzun süreli seyahatlere çıkan yolcular için bir kahraman. Uçağı kaçırmamak için büyük bir telaş ve stres içinde olan yolcuları havalimanı otoparkında iki saat park yeri aramaktan, daha da önemlisi sıkışık park alanında kapıları vurmaktan ve araçtan çıkamamaktan kurtarıyor. Bununla birlikte kocaman otoparkta dönüp dolaşırken yakıt yakmaktan -ki araçlar en çok kalkışta yakıt yakar- da kurtarıyor.
Stanley’e göre otopark alanında %100’e kadar yer tasarrufu sağlayan Stan robotları park alanını en iyi şekilde hesaplıyor ve ideal yerleşimi yapıyor. Yani normalden farklı olarak araçların arasında oluşan koridorları kapatarak aynı yere iki kat daha fazla arabayı park edebiliyor.
Lyon-Saint-Exupéry Havalimanı 500 araçlık otopark için bir düzine Stan robot vale sipariş etti. Uzun vadede 6000 araçlık park yeri için yüzün üzerinde Stan sipariş edecek. Lyon, bu türden bir vale hizmeti veren ilk Fransız havalimanı, ancak ilerleyen dönemde ülkedeki bütün havalimanlarında bu hizmet verilebilir. Dahası diğer Avrupa ülkelerinde ve Türkiye de bile.
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