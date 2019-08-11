Simge Sağın: Bir evim yok. Hala kiracıyım

Şarkıcı Simge Sağın, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. 5 günlük konser turnesine Didim'den başlayacağını söyleyen Sağın, rap müziğinin son zamanlardaki yükselişini değerlendirdi.

Snob Magazin'e konuşan Simge Sağın, "Rap hep vardı. Şu an onların şarkıları patlıyor. Bir dönem Ceza öyleydi. Şimdi 5'inin bir araya gelip klip çekmesi inanılmaz güzel. Dünya'da yıllarda dinleniyordu. Pop müzikte de çok güzel şeyler oluyor. Mesela ben yeni bir şarkı yapıyorum ve patlayacak. Bu yazın hiti bende. Çok güveniyorum" diye konuştu.

Son dönemde verdiği konserlerle dikkatleri üzerine çeken Simge Sağın, "Kazancınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya "Şarkılara, aranjörlere ve bestecilere yatırıyorum. Biraz daha elim güçlensin öyle ev sahibi olayım diyorum. Şu an bir evim yok. Hala kiracıyım. Bundan kurtulmak istiyorum. Ev almak istiyorum ama biraz daha zamanı var. Geleceğime yatırım yapıyorum ki daha güzel bir evde yaşayayım." diye cevap verdi.

Simge Sağın, Bodrum konserinde oturarak şarkı söylediği için eleştirilen Sıla'ya destek verdi. Sağın, "Bazen otururum ama çoğu zaman ayaktayım. Sıla'yı da dinlemişimdir, hep ayakta söylemiştir. Belki oranın bir konsepti vardı. Bence sanatçı özgür olmalı. Bazen yerlere yatıyorum. İnsanlar bakıyor bu kız ne yapıyor diye... O an hissettiğim ve içimden geldiği gibi davranıyorum. Bir de yıllar once Sezen Aksu konserinde bir akrep mevzusu olmuştu. Orası çok sıcak olduğu için akşam akrepler ve böcekler dışarıya çıkıyor. Öyle bir durum da olmuş olabilir. İnsanlar farklı yansıtmış olabilir." şeklinde konuştu.

