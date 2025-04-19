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Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu...

Eskişehir'de çekilen Gönül Dağı dizisini başrol oyuncusu Berk Atan'dan hayranlarını korkutan haber! Ünlü oyuncu bu akşam trafik kazası geçirdi. İstanbul’dan Sivrihisar’a sete giderken yolda kaza yapan ekip aracının içinde bulunan Atan, hastaneye kaldırıldı.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu...
Cansu Akalp

TRT 1'in Gönül Dağı dizisinin setinden bir kaza haberi geldi. İstanbul’dan Sivrihisar’a sete giderken yolda kaza yapan ekip aracı herkesi korkuttu. Eskişehir'de çekilen dizisinin Taner'i Berk Atan akşam saatlerinde trafik kazası geçirdi.

Aracın içinde bulunan ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı, aracı kullanan şoför ise gözaltına alındı.

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KABURGA KEMİĞİ ÇATLADI!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hastaneye kaldırılan Berk Atan’ın kaburga kemiğinin çatladığı ortaya çıktı. Hastanede birkaç gün gözlem altında tutulacak olan Atan, daha sonra bir süre dinlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Berk Atan kaza
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