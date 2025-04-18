Çiğ çiğ yedi, idrarından solucan çıktı! Korkunç görüntü gündem oldu! Uzunluğu ise tam 30 santimetre

İdrar yapamayan 35 yaşındaki bir adamın tıkanıklığının nedeninin böbreğinde yaşayan dev bir kurt olduğu ortaya çıktı.

Hinditsna'da 35 yaşındaki bir adam idrar yapamama ve ateş şikayetiyle Hindistan'daki bir hastanenin acil servisine kaldırıldı. Doktorlar, yaptıkları inceleme sonucunda hastanın torbasında kırmızı bir solucan olduğu görüldü. Bu solucanlar ise canlı bir şekilde çıkarıldı.

Hastanın idrarında bulunan kan kırmızısı parazitin uzunluğu 30 santimetre, çapı ise 3 ila 4 milimetre civarındaydı. İnceleme sonucunda türün yaygın olarak dev böbrek kurdu olarak bilinen Dioctophyma renale adlı nadir bir parazit olduğunu anlaşıldı.

ÇİĞ BALIK YÜZÜNDEN BU HALE GELMİŞ!

Doktorlar, hastanın köyünün yakınındaki bir gölden çiğ balık yedikten sonra parazite yakalandığından şüpheleniyorlar, bunu düzenli olarak yaptığını bildirmişti.