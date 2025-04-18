Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Çiğ çiğ yedi, idrarından solucan çıktı! Korkunç görüntü gündem oldu! Uzunluğu ise tam 30 santimetre

Hindistan'da yaşayan 35 yaşındaki bir adam, çiğ çiğ balık yediği için idrarından solucan çıktı. Korkunç görüntü gündem oldu.

Çiğ çiğ yedi, idrarından solucan çıktı! Korkunç görüntü gündem oldu! Uzunluğu ise tam 30 santimetre
Jale Uslu

İdrar yapamayan 35 yaşındaki bir adamın tıkanıklığının nedeninin böbreğinde yaşayan dev bir kurt olduğu ortaya çıktı.

13

Hinditsna'da 35 yaşındaki bir adam idrar yapamama ve ateş şikayetiyle Hindistan'daki bir hastanenin acil servisine kaldırıldı. Doktorlar, yaptıkları inceleme sonucunda hastanın torbasında kırmızı bir solucan olduğu görüldü. Bu solucanlar ise canlı bir şekilde çıkarıldı.

solucannnpng-omu4AYv0s0SOqb_wf0

Hastanın idrarında bulunan kan kırmızısı parazitin uzunluğu 30 santimetre, çapı ise 3 ila 4 milimetre civarındaydı. İnceleme sonucunda türün yaygın olarak dev böbrek kurdu olarak bilinen Dioctophyma renale adlı nadir bir parazit olduğunu anlaşıldı.

ÇİĞ BALIK YÜZÜNDEN BU HALE GELMİŞ!

Doktorlar, hastanın köyünün yakınındaki bir gölden çiğ balık yedikten sonra parazite yakalandığından şüpheleniyorlar, bunu düzenli olarak yaptığını bildirmişti.

maxresdefault

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzünü görmeden kirasını ödeyen erkekler bile var! Kazancı dudak uçuklattı! Yüzünü görmeden kirasını ödeyen erkekler bile var! Kazancı dudak uçuklattı!
Kiralar yükselince bakın çareyi nasıl buldular! Kiralar yükselince bakın çareyi nasıl buldular!

Anahtar Kelimeler:
balık Solucan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Erdoğan: "Sanatçıları, fenomenleri hedef aldılar! Görecekler"

Erdoğan: "Sanatçıları, fenomenleri hedef aldılar! Görecekler"

Otobüste öpücük gören kadın çileden çıktı: "Sevişme sanmış onu"

Otobüste öpücük gören kadın çileden çıktı: "Sevişme sanmış onu"

Yüzünü görmeden kirasını ödeyen erkekler bile var! Kazancı dudak uçuklattı!

Yüzünü görmeden kirasını ödeyen erkekler bile var! Kazancı dudak uçuklattı!

Çiğ çiğ yedi, idrarından solucan çıktı! Korkunç görüntü...

Çiğ çiğ yedi, idrarından solucan çıktı! Korkunç görüntü...

Bekar ve sağlıklı erkekler sınır dışı edilecek! Nedeni de duyanları şaşırttı!

Bekar ve sağlıklı erkekler sınır dışı edilecek! Nedeni de duyanları şaşırttı!

Eski aşkıyla ilgili gerçeği yıllar sonra öğrendi! DNA testi skandalı ortaya çıkardı

Eski aşkıyla ilgili gerçeği yıllar sonra öğrendi! DNA testi skandalı ortaya çıkardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.