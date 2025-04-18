Herkes bu restoranı konuşuyor! Müşteriler bambaşka bir yöntemle ödeme yapıyor! Dakikalar hesaplanınca...

lmanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Göttingen ilçesine bağlı Herzberg am Harz ilçesinde bulunan Scharzfeld adlı köy, gündem oldu. Bir restoran artan gıda, enerji ve personel fiyatlarının yanı sıra genel çalışan sıkıntısı nedeniyle yeni bir yöntem geliştirdi.

BULAŞIK YIKAYARAK ÖDEME YAPIYORLAR

Artı49'un haberine göre, restorana gelen müşteriler için yeni ve ilginç bir ödeme yöntemine geçildi. Gündem olan mekan, kart ve nakit dışında bir de "bulaşıkhanede çalışarak" ödeme yöntemi sundu. Yeni ödeme seçeneği “Ödeme yerine durulama” ile konuklar artık bulaşıkhanede çalışarak restoran ziyaretleri için ödeme yapabiliyor.

Harzer Hof aile şirketinin varisi Jennifer Ponath, durumu "Konukların sık sık şakayla karışık şöyle dediğini duyuyoruz: 'Bakalım yanımda yeterince para var mı? Aksi takdirde bulaşık yıkamak zorunda kalacağım! Biz de düşündük: neden olmasın?" diye açıkladı.

HANGİ YEMEK KAÇ DAKİKA YIKAMA?

Cipsli Schnitzel - 25 dakika yıkama + siparişinizi patates kızartması olarak değiştirirseniz + 5 dakika

Körili sosis - 15 dakika yıkama + 5 dakika ketçap lekelerini çıkarma

Körili nohut - 20 dakika büyük tencere dahil

Her içecek - +10 dakika ekstra