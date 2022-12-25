Simge Sağın'dan iddialı kıyafet! İki bacakta da dekolte

Ünlü şarkıcı Simge Sağın iddialı sahne kıyafetleri ile sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor.

Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Simge geçtiğimiz gün verdiği bir konserde giydiği elbise ile büyük beğeni topladı. Gülşen ve Hadise’nin ardından Simge de hem dansı hem de iddialı elbisesiyle hayranlarının dikkatini çekti.

İki bacağına derin yırtmaç tercih eden Simge Sağın frikik korkusun yaşamadan dans da etti.

Aysu Baceoğlu şarkıcının tarzına "Beğenmedim nedense" yorumunu yaparken bazı takipçiler ise Simge'ye tam not verdi.

Melek Mosso da Simge'nin tarzını beğenenler arasındaydı.



