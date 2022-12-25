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  4. Maneviyata yönelmişti! Aldığı kilolarla gündeme gelen Tanyeli son halini paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Aldığı kilolarla gündeme gelen Tanyeli son halini paylaştı

25.12.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem sahnelerin vazgeçilmez dansçılarından olan oryantal Tanyeli Türkiye'ye dönüş kararı almış ve maneviyata yöneldiğini açıklamıştı. 99 kilo olunca mide ameliyatı olan Tanyeli sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Tanyeli son olarak bir paylaşım yaptı, hayranları ise "Bu haliniz çok iyi" yorumları yaptı.

Maneviyata yönelmişti! Aldığı kilolarla gündeme gelen Tanyeli son halini paylaştı

Bir süre Türkiye'yi terk eden oryantal Tanyeli ülkeye dönme kararı almıştı. Bir döneme şovlarıyla damga vuran oryantal Tanyeli, aldığı kilolardan kurtulmak için ameliyat masasına da yatmıştı. 99 kiloya çıkan Tanyeli, geçirdiği mide ameliyatıyla hızla kilo verdi ve 70'lere indi.

Geçtiğimiz aylarda Mevlevi bir hayata kaydığını söyleyerek "Orada huzur buldum sabah kalkıp dualarımı yapıyorum, güçlü oluyorum. Ruhen kendimi çok huzurlu hissediyorum. Yanlış anlama kapanma değil, içimden gelirse kendim için onu da yaparım" diyen Tanyeli sosyal medyada oldukça aktif.

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Tanyeli son halini de takipçileriyle paylaştı. Yıllara meydan okuyan dansçıyı görenler "Ne güzelsiniz", "Zayıflık size yakışıyor" yorumları yapıldı.

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