Maneviyata yönelmişti! Aldığı kilolarla gündeme gelen Tanyeli son halini paylaştı

Bir süre Türkiye'yi terk eden oryantal Tanyeli ülkeye dönme kararı almıştı. Bir döneme şovlarıyla damga vuran oryantal Tanyeli, aldığı kilolardan kurtulmak için ameliyat masasına da yatmıştı. 99 kiloya çıkan Tanyeli, geçirdiği mide ameliyatıyla hızla kilo verdi ve 70'lere indi.

Geçtiğimiz aylarda Mevlevi bir hayata kaydığını söyleyerek "Orada huzur buldum sabah kalkıp dualarımı yapıyorum, güçlü oluyorum. Ruhen kendimi çok huzurlu hissediyorum. Yanlış anlama kapanma değil, içimden gelirse kendim için onu da yaparım" diyen Tanyeli sosyal medyada oldukça aktif.

Tanyeli son halini de takipçileriyle paylaştı. Yıllara meydan okuyan dansçıyı görenler "Ne güzelsiniz", "Zayıflık size yakışıyor" yorumları yapıldı.



