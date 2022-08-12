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Simge Sağın'dan pembe mayosuyla 'günaydın' pozları!

12.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya pozlarıyla takipçilerinin gözlerini kamaştırmaya devam ediyor. Son olarak pembe mayosuyla teknede 'günaydın' pozları veren güzel şarkıcı, fit vücuduyla dikkat çekti.

Simge Sağın'dan pembe mayosuyla 'günaydın' pozları!

Sık sık yaz konserleri veren ve fırsat buldukça tatile kaçan güzel şarkıcı Simge Sağın, paylaşımlarıyla büyülemeye devam ediyor. Instagram hesabından sık sık fiziğini sergileyen pozlarını paylaşan güzel şarkıcı, son olarak pembe mayosuyla teknede poz verdi. Sağın'ın muhteşem fiziği dikkatlerden kaçmadı.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

41 yaşındaki Simge Sağın, muhtşeem fiziğiyle gençlere taş çıkarmaya devam ediyor. Tatil paylaşımlarıyla Instagram'ı kasıp kavuran güzel şarkıcı mayolu pozlarıyla gündeme geldi.

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Pembe mayosuyla teknede günaydın pozları veren Sağın, fit vücuduyla dikkatleri üzerine topladı.

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Simge Sağın muhteşem fiziğiyle adeta göz kamaştırdı.

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Simge Sağın Instagram
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