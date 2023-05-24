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Simge Sağın ile Koray Avcı aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

24.05.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü popçu Simge Sağın'ın meslektaşı Koray Avcı ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Çıkan haberlerin ardından Simge Sağın cephesinden ilk açıklama geldi.

Simge Sağın ile Koray Avcı aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi

Son dönemde büyük çıkış yakalayan Simge Sağın ile şarkıcı Koray Avcı'nın aşk yaşadığına dair iddialar magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

'Şu sıralar sevgilim yok, keşke olsaydı' açıklamasını yapan ünlü şarkıcının gönlünü meslektaşı Koray Avcı'ya kaptırdığı iddia edildi.

simge sağın

Çıkan haberlerin ardından ise jet açıklama Simge Sağın cephesinden geldi.

Ünlü şarkıcının menajeri Özgür Aras, "Sanatçım Simge Sağın hakkında bugün basında çıkan aşk haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diyerek, aşk söylentilerini yalanladı.

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