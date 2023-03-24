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Dövmelerinizden alın yazınıza kadar her şeyi kapatabilme özelliğine sahip fondötenler

23.03.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mükemmel bir ten makyajı için makyaj çantanızın olmazsa olmazı ürünlerinden biri, fondötenler. Bu ürünler cildinizdeki akne, sivilce izi, leke, göz altı morlukları ve gözenek görünümlerini kusursuz bir şekilde kapatmanıza yardımcı olurken aynı zamanda aydınlık ve ışıl ışıl bir görünüm de sağlar. Eğer siz de kaliteli fondöten ya da concealer arayışındaysanız en çok tercih edilen markaların ürünlerine yer verdiğimiz listeyi birlikte inceleyelim!

Dövmelerinizden alın yazınıza kadar her şeyi kapatabilme özelliğine sahip fondötenler

İçindekiler

  • 1. Tüm cilt kusurlarınızı kapatabileceğiniz: Note Conceal & Protect Likit Concealer
  • 2. Tüm cilt tiplerinin güvenle kullanabileceği: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı
  • 3. Yarı mat bitişi sayesinde günlük kullanabileceğiniz: Golden Rose Up To 24 Hours Stay Foundation Fondöten
  • 4. Ciltle bütünleşerek ipeksi bir görünüm sağlayan: L'Oréal Paris True Match Kapatıcı
  • 5. Kusursuz bir ten makyajı için: Jane Iredale Beyond Matte Liquid Foundation
  • 6. Doğal bir cilt görünümü için: Revolution Conceal & Define Yağsız Fondöten
  • 7. Cildinizdeki leke görünümünü kusursuz bir şekilde kapatan: Essence Stay All Day 16H Kapatıcı
  • 8. Gün boyu etkisini koruyarak ipeksi bir görünüm sağlayan: L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten
  • 9. Cildinize kusursuz uyum sağlayacak: Pierre Cardin Photoglow Aydınlık Veren Fondöten
  • 10. Gözenek görünümünü gizlemeye yardımcı: Farmasi Vfx Pro Fondöten

Günlük hayatta yoğun bir tempoda çalışıyor ve uykusuzluğa bağlı göz altı morluklarıyla mücadele ediyorsanız ya da cilt lekeleriyle başınız dertteyse kaliteli bir fondöten veya kapatıcıya ihtiyacınız olabilir. Tüm cilt kusurlarınızı gizlemenize yardımcı olacak fondötenlerin kapatıcılığın yanında nemlendirme, aydınlık görünüm verme, cilt tonunu eşitleme gibi pek çok özellikleri de bulunuyor. En beğenilen concealer ve fondöten markalarını listeledik. Gelin, onlara birlikte göz atalım.

1. Tüm cilt kusurlarınızı kapatabileceğiniz: Note Conceal & Protect Likit Concealer

Adsız tasarım - 2023-03-23T152714.178

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İster sivilce izlerini ister göz altı morluklarını kapatmak için ihtiyacınız olan tek şey, Note Conceal & Protect Likit Concealer! Cilt kusurlarını gizleme ve cilt tonunu eşitlemede oldukça iddialı olan ürün, mavi ışığa karşı da koruma sağlıyor. Kıvrık uçlu fırçası sayesinde kolayca uygulayabileceğiniz kapatıcının içerisinde paraben bulunmuyor. Uzun süren kalıcı etkisiyle vazgeçilmeziniz olacak ürüne bayılacaksınız.

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2. Tüm cilt tiplerinin güvenle kullanabileceği: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

Adsız tasarım - 2023-03-23T152850.149

Gün boyu performansını koruyan, yüksek kapatıcılığa sahip bir ürüne mi ihtiyacınız var? O hâlde sizi Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı ile tanıştıralım! Yüksek kapatıcılık sağlayarak cilt tonunu eşitleyen ürün, cildinizi aydınlatarak sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olur. Yumuşak sünger ucu sayesinde ürünü kolayca uygulayabilirsiniz. Göz altı morluklarınızı gizlemek ve kusursuz bir görünüm elde etmek istiyorsanız ürünü kaçırmayın!

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3. Yarı mat bitişi sayesinde günlük kullanabileceğiniz: Golden Rose Up To 24 Hours Stay Foundation Fondöten

Adsız tasarım - 2023-03-23T152918.164

Kolayca uygulayabileceğiniz hafif yapısı ile dikkat çeken Golden Rose Up To 24 Hours Stay Foundation Fondöten; terlemeye, suya ve bulaşmaya karşı oldukça dayanıklı. İçeriğinde bulunan avokado yağı ve E vitamini, cildinizin ihtiyacı olan nemi sağlayarak ipeksi bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olur. SPF 15 korumasına sahip fondöten bir yandan güneş ışığının zararlı etkilerinden sizi korurken bir yandan da leke ve gözenek görünümünü gizlemenizi sağlar.

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4. Ciltle bütünleşerek ipeksi bir görünüm sağlayan: L'Oréal Paris True Match Kapatıcı

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Kullananlardan tam not alan L'Oréal Paris True Match Kapatıcı, az miktarda uyguladığınızda bile oldukça etkili bir ürün. Ciltte ağırlık yapmayan hafif yapısı ve uyguladığınız andan itibaren aydınlık bir görünüm veren içeriği sayesinde cildinizdeki leke ve kızarıklık görünümünü kolayca gizleyebilirsiniz. Yenilenmiş özel formülü ile pürüzsüz bir cilt görünüme sahip olabilirsiniz. İçeriğinde bulunan E vitamini sayesinde cildinizi nemlendiren ürünün performansına hayran kalacaksınız!

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5. Kusursuz bir ten makyajı için: Jane Iredale Beyond Matte Liquid Foundation

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Tüm cilt tiplerinin kullanabileceği Jane Iredale Beyond Matte Liquid Foundation, özel şişesi ve yenilikçi formülü ile karşınızda! Doğal içeriğiyle dikkat çeken ürün, keten ve kereviz tohumlarının özlerinden elde edilen eşsiz formülü sayesinde cildinizle kolayca bütünleşir. İçeriğinde A, E ve C vitaminleri bulunduğu için cildinizin nem ihtiyacını karşılayarak sağlıklı bir görünüm elde etmenizi sağlar. Cilt tonunu eşitleyerek gün boyu mükemmel görünmenize yardımcı olur.

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6. Doğal bir cilt görünümü için: Revolution Conceal & Define Yağsız Fondöten

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Özel cam şişesinde kullanıma sunulan Revolution Conceal & Define Yağsız Fondöten, gün boyu süren kalıcı etkisi ile kusursuz bir görünüm elde etmenizi sağlar. Yumuşak sünger uçlu aplikatörünü kullanarak kolayca uygulayabilirsiniz. Üstelik su bazlı yapısı sayesinde ağırlık yapmaz. Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan fondöten, cilt kusurlarını gizlemek konusunda da oldukça başarılı. Pratik kullanımı ile dikkat çeken ürünle ipeksi bir cilt görünümü elde edebilirsiniz.

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7. Cildinizdeki leke görünümünü kusursuz bir şekilde kapatan: Essence Stay All Day 16H Kapatıcı

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Pürüzsüz ve doğal bir cilt görünümü elde etmek isterseniz tercihinizi Essence Stay All Day 16H Kapatıcı'dan yana kullanabilirsiniz. 16 saate kadar etkisini sürdüren ürün, cildinizdeki ton eşitsizliğini gidererek leke ve gözenek görünümünü kusursuz bir şekilde kapatır. Hafif ve kolay yayılan yapısı sayesinde cildinizle bütünleşir. Böylece çok daha doğal bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Az bir miktarı dahi oldukça etkili olan ürünü güvenle kullanabilirsiniz.

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8. Gün boyu etkisini koruyarak ipeksi bir görünüm sağlayan: L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten

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Yüksek performansıyla en belirgin leke izlerini bile kapatabileceğiniz L'Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten, şık cam şişesinde kullanıma sunuluyor. Yenilenen formülü ile dikkat çeken ürün, cildinizle kolayca bütünleşerek canlı ve pürüzsüz bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Cildinizi besleyerek nemlendiren fondöten ile yaptığınız ten makyajı gün boyu mükemmel görünmenizi sağlar. Yüksek kapatıcılık etkisiyle vazgeçilmeziniz hâline gelecek ürünü incelemeden geçmeyin!

Ürünü İncele

9. Cildinize kusursuz uyum sağlayacak: Pierre Cardin Photoglow Aydınlık Veren Fondöten

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İpeksi bir cilt görünümüne sahip olmak isteyenler için Pierre Cardin Photoglow Aydınlık Veren Fondöten ile karşınızdayız! Ürünün orta kapatıcılık özelliği sayesinde gözenek görünümünü ve cilt lekelerini rahatlıkla kapatabilirsiniz. Cildinizle kolayca bütünleşen, hafif yapıya sahip fondötenin nemlendirici etkisi de bulunuyor. Ürünün en dikkat çeken özelliklerinden biriyse SPF 15 koruyuculuğunun bulunması. Böylece güneşin zararlı etkilerinden korunabilir; aydınlık ve pürüzsüz bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Gözenek görünümünü gizlemeye yardımcı: Farmasi Vfx Pro Fondöten

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Gün boyu kusursuz bir cilt görünümü elde etmek için kullanabileceğiniz Farmasi Vfx Pro Fondöten, yüksek kapatıcılığı sayesinde cilt kusurlarınızı gizlemenize yardımcı olur. Tüm cilt tiplerinin gönül rahatlığıyla kullanabileceği ürün, 16 saate kadar etkisini yitirmez. Mat ve sağlıklı bir cilt görünümü elde etmek isteyenlerin ilk tercihinden biri olan fondöten, hayvanlar üzerinde test yapılmadan üretilmesi ile dikkat çekiyor. Kolay uygulanan ürünün cildinizde bıraktığı ipeksi etkiye âşık olacaksınız.

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