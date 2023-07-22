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Simge Sağın'ın sahne kostümü yılbaşı ağacı süslerine benzetildi! Sosyal medyada gündem oldu

22.07.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Simge Sağın magazin gündeminden düşmüyor. Son günlerde 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi. Simge Sağın'ın iddialı sahne kostümü yılbaşı ağacı süslerine benzetildi. Sağın, sahne kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu.

Hem şarkıları hem de cesur pozlarıyla dikkat çeken Simge Sağın Harbiye Açık Hava'da sevenleriyle buluştu. İddialı sahne kostümleriyle magazin gündeminde yer alan 41 yaşındaki popçu, bu kez Harbiye Açık Hava konseri için tercih ettiği kostüm ile gündem oldu.

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Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Simge Sağın, İstanbul’da sahne aldı. Özel tasarım bir kıyafet tercih eden Sağın, iddialı kostümüyle yılbaşı ağacına benzetildi.

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Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda bu yaz sık sık konser verecek olan Simge Sağın, dün akşam Harbiye'deydi. 35 şarkılık repertuarıyla sevilen parçalarını seslendiren şarkıcının kostüm tercihi çok konuşuldu.

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Kimi kullanıcılar kostümü çok beğenirken bazı kullanıcılar ise "Yılbaşı ağacı gibi olmuş sanki" şeklinde yorumlar yaptı.

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"MUTLU AŞK ŞARKILARINDAN TOTEMİM VAR"

Uzun süredir kalbi boş olan Simge, aşk şarkılarını söylerken seyirciye içini döktü. "Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor. Mutlu aşk şarkılarından totemim var" dedi.

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