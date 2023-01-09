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Simge Sağın minicik elbiseyle sahnede! "Frikik vermeden nasıl dans ettin?"

09.01.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Simge Sağın iddialı sahne kıyafetleri ile sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Simge son olarak sahne için deri minicik bir elbise tercih etti. Simge'yi görenler "Frikik vermeden nasıl dans ettin?" yorumlarında bulundu. Şarkıcının rahat hareketleri de gözlerden kaçmadı.

Simge Sağın minicik elbiseyle sahnede! "Frikik vermeden nasıl dans ettin?"

Gülşen ve Hadise'den sonra cüretkar sahne kıyafetleri ile sık sık gündem olan Simge sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Başarılı popçu Simge Sağın iddialı sahne kıyafetleri ile dikkat çekerken son sahne tarzıyla da sosyal medyayı salladı. Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Simge deri minicik bir elbise giydi.

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Kıyafetini siyah eldiven ve yüksek topuklularla tamamlayan Simge'yi görenler şoke oldu.

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"Çok seksi olmuşsun" yorumları yağan Simge'nin frikik vermeden elbiseyi idare etmesi de takipçilerinin gündemindeydi.

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Simge Sağın'a "Frikik vermeden nasıl dans ettin?" yorumları da geldi.

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Simge Sağın sosyal medya Gülşen sahne kıyafetleri

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