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Simge Sağın transparanla sahnede! 'Gülşen'i geçtin!'

09.05.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Simge Sağın sahne kostümüyle gündeme bomba gibi düştü. Simge tamamen transparan mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Simge Sağın'ın cesur tarzını görenler "Gülşen'i geçtin!" yorumları yaptı.

Simge Sağın transparanla sahnede! 'Gülşen'i geçtin!'

Bir mobilya markasının reklam teklifi için 1 milyon TL talep ederek gündeme gelen Simge Sağın sahne tarzıyla olay oldu. Dansla şarkıyı aynı anda yapamadığını söyleyen Simge sınırları zorladı. Simge sahneye süper mini bir transparanla çıktı.

"30 yaşından sonra dans dersi almaya başladım. Dans edemiyorum, iddiam da yok. Ama iyi oryantal oynarım. En iyi bilenlerden biri olan Didem'den dans dersleri alacağım" diyen Simge'nin iddialı tarzı sosyal medyada da gündemdeydi.

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Simge'yi gören bazı takipçileri "Gülşen'i geçmişsin" yorumlarında bulundu.

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Simge Sağın
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