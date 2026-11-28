Yeni şarkısı "OHAOHAOHA" ile gündeme gelen rapçi Lvbel C5, bu kez şarkı sözleri nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti. Şarkısında şehit pilot Cengiz Topel'in adını geçiren ünlü rapçi, sosyal medyada gelen eleştirilerin ardından sessizliğini bozdu.

SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

Şarkıda yer alan "Uçuyorum sanki Cengiz Topel" sözleri nedeniyle tepki çeken Lvbel C5, Instagram hesabından yaptığı yazılı açıklamayla hakkındaki yorumlara yanıt verdi.

Gelen eleştirileri üzüntüyle takip ettiğini belirten rapçi, milli değerlere ve vatanına bağlılığının sorgulanamayacağını vurguladı. Müziği ve sanatçı kimliği üzerinden eleştirilebileceğini ifade eden Lvbel C5, kendisine siyasi veya ideolojik bir kimlik atfedilmesini ise doğru bulmadığını dile getirdi.

“YANLIŞ ANLAŞILMAYA SEBEP OLDUYSAM ÖZÜR DİLERİM”

Tartışma yaratan sözleri hangi amaçla kullandığını açıklayan Lvbel C5, şehit pilot Cengiz Topel'e duyduğu sevgi ve saygıyı dile getirdi. Sözlerinin farklı anlamlara çekilmesini istemediğini belirten rapçi, herhangi bir vatandaşını kırmak ya da rahatsız etmek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

Yanlış anlaşılmaya neden olduysa özür dilediğini ifade eden Lvbel C5, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“‘Uçuyorum sanki Cengiz Topel’ sözü, çok sevdiğim ve benim için anlamı son derece büyük olan şehit pilotumuz Cengiz Topel’i anmak amacıyla kullandığım bir ifadedir. Kendisine duyduğum sevgi, saygı ve hayranlığın bir ifadesi olarak dile getirdiğim bu sözün farklı anlamlara çekilmesini ve farklı algılar oluşturulmasını doğru bulmuyorum. Niyetim de sözüm de bellidir. Bununla birlikte, kullandığım bu söz herhangi bir şekilde yanlış anlaşılmaya, kırgınlığa veya rahatsızlığa sebep olduysa bundan dolayı içtenlikle özür dilerim.”

SÖZLERİ DEĞİŞTİRDİ

Açıklamasında şarkıda da değişikliğe gittiğini duyuran Lvbel C5, söz konusu ifadeyi kaldırdığını dile getirdi. Bu kararı herhangi bir tartışmanın parçası olmak için değil, toplumsal hassasiyetleri gözetmek ve kimseyi incitmemek adına aldığını vurgulayan rapçi, Cengiz Topel'i rahmet, saygı ve minnetle andı.

Şarkının ilk sözleri şöyle:



"Pat pat, pat pat, bak, helikopter

Uçuyorum sanki Cengiz Topel

Çok iyi kayıyor baba hep rap'te

İsveç, Norveç verir Nobel"

Şarkının sözlerinin değiştirilmiş hali:



"Pat pat, pat pat, bak, helikopter

Uçuyorum sanki he-helikopter

Çok iyi kayıyor baba hep rap'te

İsveç, Norveç verir Nobel"