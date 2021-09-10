Simge Sağın, yıllarca ara verdiği İTÜ'den mezun oldu! Ünlü şarkıcı mezuniyet töreninde şov yaptı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'ne kaldığı yerden devam etme kararı almıştı. Kalan iki dersini verdikten sonra mezun olan Simge uzaktan eğitimini tamamlamış oldu. 40 yaşındaki şarkıcı, 15 yıl uzattığı okulundan mezun olmanın sevincini yaşadı.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz akşam düzenlenen kep atma törenine katıldı.



Törenden paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Sağın, kep töreni sonrası bir konser vererek öğrenci arkadaşlarına unutulmaz dakikalar yaşattı.

Ünlü şarkıcıya takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

"GENÇ KIZLAR SİZE ÇOK ÖNEMLİ BİR MESAJIM OLACAK"

Simge Sağın mezuniyet töreninde çekilen bir fotoğrafını da paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğraf benim için çok kıymetli. Özellikle genç kızlar size çok önemli bir mesajım

var! Okuyun, çalışın, kendi ayaklarınız üzerinde durmayı öğrenin! O zaman kimseye boyun eğmek zorunda kalmazsınız. Ben okuldan ayrılalı 15 yıl olmuş. Yarım kalan , tamamlanması pandemide gercekleşen cok kıymetli bir meseleydi. Ama burda en büyük teşekkür Emel Şenocak hocama ve tabii ki tüm hocalarıma, arkadaşlarıma. Ve tabii ki Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi'ne. Ne teşekkür etsem az. Beni ne kadar güzel ağırladınız.

Sizi çok seviyorum. Hepinize harika bir gelecek ve hayat diliyorum." i

